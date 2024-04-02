Суспільство

Ще одну дитину вдалось вивезти з окупації

2 Квітня 2024 10:53
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окупація, херсонщина
Ілюстративне фото / Getty Images

З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 17-річного хлопця.

Про це написав на своєму Telegram-каналі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини. Нині йому вже сімнадцять. Весь цей час хлопець продовжував сподіватися на повернення в Україну”, – зазначив начальник Херсонської ОВА.

За словами Прокудіна, повернення хлопця відбулось за сприяння волонтерської організації “Save Ukraine”. Нині він з родиною у безпечному місці й під наглядом медиків та психологів.

Загалом від початку 2024 року вдалося повернути 48 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.


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