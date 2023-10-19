Суспільство

Ще мінус літак і вертоліт: Генштаб оновив втрати РФ

19 Жовтня 2023 08:08
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 9437 (+17) од,
  • артилерійських систем – 6983 (+39) од,
  • РСЗВ – 818 (+4) од,
  • засоби ППО – 548 (+1) од,
  • літаків – 320 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
  • крилаті ракети – 1534 од,
  • кораблі /катери – 20 од,
  • підводні човни – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,
  • спеціальна техніка – 985 (+3).

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