Ще мінус літак і вертоліт: Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4992 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 9437 (+17) од,
- артилерійських систем – 6983 (+39) од,
- РСЗВ – 818 (+4) од,
- засоби ППО – 548 (+1) од,
- літаків – 320 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
- крилаті ракети – 1534 од,
- кораблі /катери – 20 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,
- спеціальна техніка – 985 (+3).