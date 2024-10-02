Україна отримала від США понад 800 мільйонів доларів на енергетику 

825 мільйонів доларів виділено Україні Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку енергетичної системи цієї зими.

Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, пише “Радіо Свобода”.

За її словами, ця сума – вдвічі більша, аніж USAID виділяв на енергетику минулого року.

“Ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру”, – зазначила адміністраторка USAID.

Крім того, USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.