Політика

Підсудних росіян звільнятимуть від кримінальної відповідальності в обмін на згоду воювати проти України
2 Жовтня 2024 16:28
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війна, путін, рф
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Президент країни-агресора Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних, які виявили бажання йти на війну проти України.

Про це повідомляє видання Медуза.

Зазначається, що підсудних звільнятимуть від відповідальності, якщо вони підпишуть контракт із міноборони РФ або потраплять під мобілізацію.

У виданні також додають, що наразі контракт на участь у війні проти України можуть підписати тільки ті, хто перебувають під слідством або вже засуджені у кримінальній справі.


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