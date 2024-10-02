Політика

Генсека ООН оголосили персоною нон грата в Ізраїлі
2 Жовтня 2024 14:40
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ізраїль, оон
Антоніу Гутерріш / Фото з відкритих джерел

Через те, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не засудив напад Ірану на Ізраїль, влада країни оголосила його персоною нон-грата, заборонивши йому в’їзд до Ізраїлю.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у мережі Х. 

“Я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон-грата в Ізраїлі і заборонив йому в’їзд до країни.

Той, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує на те, щоб ступити на ізраїльську землю.

Це Генеральний секретар, який досі не засудив різанину і сексуальні звірства, вчинені вбивцями з ХАМАС 7 жовтня, і не очолив жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією.

Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць з ХАМАСу, “Хезболли”, хуситів, а тепер і Ірану – матері світового терору – залишиться плямою в історії ООН.

Ізраїль продовжуватиме захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність, з Антоніу Гутеррішем чи без нього”.


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