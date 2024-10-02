Теракт в Ізраїлі: серед поранених є українка 

Українка є серед поранених унаслідок теракту на півдні Тель-Авіва в Яффо.

Про це в етері телемарафону заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

“Серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, семеро загиблих і 16 поранених, і серед поранених одна жінка має подвійне громадянство, тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці”, — сказав він.

Посол зазначив, що за попередньою інформацією, життю постраждалої нічого не загрожує. Консул відвідає її сьогодні або завтра.

За словами Корнійчука, наразі на консульському обліку в Ізраїлі перебуває близько 15 тисяч українців, “але загалом їх набагато більше”.