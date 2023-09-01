Ще два судна вийшли з українського порту у напрямку Босфора

З порту «Південний» вийшли балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови), які рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

Зазначається, що судна перевозять 56 тис. т чавуну та 172 тис. т залізорудного концентрату.

Обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту “Південний” до повномасштабного вторгнення. Балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY — з 16 лютого 2022 року.

У міністерстві нагадують, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна.

Першими цей шлях пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 27 серпня.