Суспільство

Ще 95 захисників звільнені з російського полону
17 Липня 2024 15:07
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війна, полон
Звільнені з російського полону українські воїни / Фото з ТГ-каналу Володимира Зеленського

З російського полону 17 липня вдалося повернути ще 95 захисників. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх”, – зазначив Зеленський.

Як додали у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених військови 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник “повітряного мосту”, який добровільно зголосився летіти на “Азовсталь”, щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил),  21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. 


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