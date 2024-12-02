Ще 11 росіян взяли у полон галицькі десантники у Курській області

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ взяли в полон 11 російських військових у Курській області РФ.

Про це повідрмляє командування ДШВ у Facebook.

Полонені виявилися колишніми ув’язненими, які уклали контракти з армією РФ і потрапили до складу 11-ї Десантно-штурмової бригади. Їхнім завданням було захоплення підконтрольного ЗСУ населеного пункту, де перебували російські цивільні.

“Погано підготовлених і слабо оснащених колишніх ув’язнених використали як гарматне м’ясо. Щойно розпочався бій, їхнє командування втекло. Зустрівшись із нашими десантниками, противник вирішив здатися, зберігши власне життя”.