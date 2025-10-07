Схема з надрами: через занижені ціни на граніт підприємство завдало збитків бюджету на 27 мільйонів

На Вінниччині судитимуть директора підприємства за ухилення від сплати рентної плати на понад 27 мільйонів гривень

На Вінниччині завершено досудове розслідування у справі про ухилення від сплати рентної плати за користування надрами. Як повідомив Офіс генерального прокурора, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора гірничовидобувного підприємства, який організував схему, що призвела до ненадходження понад 27 мільйонів гривень до державного бюджету.

За даними слідства, у 2020–2024 роках підприємство, маючи спецдозвіл на користування надрами, видобувало граніт у Вінницькій області. Згідно з рішенням Державної комісії по запасах корисних копалин, воно повинно було виробляти бутовий камінь і щебінь та сплачувати ренту з вартості реалізованої продукції.

Натомість директор організував продаж сировини пов’язаній структурі за заниженими цінами — від 40 до 90 гривень за тонну, після чого продукцію перепродавали вже за ринковою вартістю будівельним компаніям. Загалом реалізовано близько 7,5 мільйона кубометрів гранітної продукції.

Таким чином, до бюджету не надійшло понад 27 мільйонів гривень рентної плати.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Досудове розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки України.