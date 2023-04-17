Шейхі запропонували Зідану 120 млн. євро за роботу в клубі Рональду

Футбольний клуб “Аль-Наср” із Саудівської Аравії розглядає кандидатуру французького фахівця Зінедіна Зідана як головного тренера команди, повідомляє Marca.
Згідно з інформацією, 50-річному Зідану запропоновано контракт на суму 120 млн. євро за два сезони. Сторона тренера на цю пропозицію поки що не відреагувала.
Раніше “Аль-Наср” відправив у відставку головного тренера команду француза Руді Гарсію.
Одним із футболістів команди є португальський нападник Кріштіану Роналду: він провів кілька сезонів у мадридському “Реалі”, коли наставником цієї команди був Зідан.
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