Спорт

“Шахтар” здобув важливу перемогу в матчі з луганською “Зорею”
10 Листопада 2024 20:03
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футбол
Один з моментів матчу “Зоря” - “Шахтар” / Фото FC SHAKHTAR DONETSK @FCShakhtar

У 13-му турі української Прем’єр-ліги донецький “Шахтар” приймав луганську “Зорю” у Львові та здобув вольову перемогу з рахунком 3:1.

Перший тайм завершився голом Яцика, який потужним ударом у дев’ятку вивів “Зорю” вперед.

Попри кілька можливостей, “гірникам” вдалося вирівняти гру лише у другій половині зустрічі. Спочатку Бондаренко заробив пенальті та впевнено реалізував його, пробивши у нижній кут. Уже за кілька хвилин Кевін відзначився, забивши після передачі з флангу. Остаточний рахунок встановив автогол Джордана, який зрізав простріл Зубкова у власні ворота під час доданого часу.


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