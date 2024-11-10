“Шахтар” здобув важливу перемогу в матчі з луганською “Зорею”

У 13-му турі української Прем’єр-ліги донецький “Шахтар” приймав луганську “Зорю” у Львові та здобув вольову перемогу з рахунком 3:1.

Перший тайм завершився голом Яцика, який потужним ударом у дев’ятку вивів “Зорю” вперед.

Попри кілька можливостей, “гірникам” вдалося вирівняти гру лише у другій половині зустрічі. Спочатку Бондаренко заробив пенальті та впевнено реалізував його, пробивши у нижній кут. Уже за кілька хвилин Кевін відзначився, забивши після передачі з флангу. Остаточний рахунок встановив автогол Джордана, який зрізав простріл Зубкова у власні ворота під час доданого часу.