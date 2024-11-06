Спорт

“Шахтар” здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів
6 Листопада 2024 21:56
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футбол
ФК "Шахтар" / Фото: Пресслужба клубу

“Шахтар” здобув свою першу перемогу в Лізі чемпіонів 2024/25, обігравши швейцарський “Янг Бойз” з рахунком 2:1 у номінально домашньому матчі.

До цього поєдинку донеччани мали лише одне очко та не забили жодного гола: їхній матч з “Болоньєю” закінчився нічиєю (0:0), також були поразки від “Аталанти” (0:3) та “Арсенала” (0:1).

“Янг Бойз” також не міг похвалитися результатами в Лізі чемпіонів, маючи три поразки та жодного забитого гола.

Зараз “Шахтар” займає 26-е місце в таблиці Ліги чемпіонів, маючи чотири очки.

Наступний матч донеччани проведуть 27 листопада, коли на виїзді зустрінуться з нідерландським ПСВ.


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