Спорт

“Шахтар” програв “Порту” з рахунком 3:5 і не вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

14 Грудня 2023 07:29
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футбол

Донецький «Шахтар» програв португальському клубу «Порту» в останньому турі Ліги чемпіонів з рахунком 3:5. «Гірники» не вийшли у плей-оф Ліги чемпіонів.

Перед очним поєдинком «Порту» та «Шахтар» мали по 9 очок, але українці поступались португальцям за додатковими показниками. «Гірники» посідали третє місце в групі й вже гарантували собі плей-оф Ліги Європи.

А для потрапляння в плей-оф Ліги чемпіонів «Шахтарю» була потрібна лише перемога над «Порту». Натомість португальців влаштовувала й нічия.

Матч закінчився перемогою «Порту» з рахунком 3:5.

«Шахтар» посів третє місце у групі, набравши дев’ять очок. Клуб зіграє у плей-оф Ліги Європи-2023/24. Натомість «Порту» вийшов у 1/8 фіналу з другого місця в групі, а «Барселона» стала першою.

Виступи у плей-оф Ліги Європи «Шахтар» розпочне з 1/16 фіналу. Жеребкування відбудеться у понеділок, 18 грудня, а матчі цієї стадії пройдуть 15 і 22 лютого 2024 року.


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