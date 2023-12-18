Донецький “Шахтар” отримав суперника у стикових матчах плей-оф Ліги Європи. За підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні “гірники” зіграють проти “Марселя”.

“Шахтар” розпочав нинішній сезон в єврокубках у групі Ліги чемпіонів, де потрапив до квартету за участі “Барселони”, “Порту” та “Антверпена”. “Гірники” до останнього туру претендували на вихід у плей-оф найпрестижнішого єврокубка, але програли на виїзді португальській команді з рахунком 3:5 та посіли третє місце.

За форматом “Шахтар” та ще сім команд, що посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів, мають зіграти стикові матчі проти клубів, що посіли другі місця у квартетах Ліги Європи. Переможці 2-матчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу ЛЄ, куди автоматично пройшли переможці груп.

Результати жеребкування стикових матчів плей-оф Ліги Європи

“Феєноорд” (Нідерланди) – “Рома” (Італія)

“Мілан” (Італія) – “Ренн” (Франція)

“Ланс” (Франція) – “Фрайбург” (Німеччина)

“Янг Бойз” (Швейцарія) – “Спортинг” (Португалія)

“Бенфіка” (Португалія) – “Тулуза” (Франція)

“Брага” (Португалія) – “Карабах” (Азербайджан)

“Галатасарай” (Туреччина) – “Спарта” Прага (Чехія)

“Шахтар” (Україна) – “Марсель” (Франція)

Перші стикові поєдинки плей-оф Ліги Європи пройдуть 15 лютого 2024 року. Учасники 1/8 фіналу єврокубка остаточно визначаться після матчів-відповідей, які відбудуться 22 лютого 2024-го.