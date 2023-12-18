Спорт

“Шахтар” отримав суперника у стикових матчах плей-оф Ліги Європи

18 Грудня 2023 16:19
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футбол

Донецький “Шахтар” отримав суперника у стикових матчах плей-оф Ліги Європи. За підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні “гірники” зіграють проти “Марселя”.

“Шахтар” розпочав нинішній сезон в єврокубках у групі Ліги чемпіонів, де потрапив до квартету за участі “Барселони”, “Порту” та “Антверпена”. “Гірники” до останнього туру претендували на вихід у плей-оф найпрестижнішого єврокубка, але програли на виїзді португальській команді з рахунком 3:5 та посіли третє місце.

За форматом “Шахтар” та ще сім команд, що посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів, мають зіграти стикові матчі проти клубів, що посіли другі місця у квартетах Ліги Європи. Переможці 2-матчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу ЛЄ, куди автоматично пройшли переможці груп.

Результати жеребкування стикових матчів плей-оф Ліги Європи

  • “Феєноорд” (Нідерланди) – “Рома” (Італія)
  • “Мілан” (Італія) – “Ренн” (Франція)
  • “Ланс” (Франція) – “Фрайбург” (Німеччина)
  • “Янг Бойз” (Швейцарія) – “Спортинг” (Португалія)
  • “Бенфіка” (Португалія) – “Тулуза” (Франція)
  • “Брага” (Португалія) – “Карабах” (Азербайджан)
  • “Галатасарай” (Туреччина) – “Спарта” Прага (Чехія)
  • “Шахтар” (Україна) – “Марсель” (Франція)

Перші стикові поєдинки плей-оф Ліги Європи пройдуть 15 лютого 2024 року. Учасники 1/8 фіналу єврокубка остаточно визначаться після матчів-відповідей, які відбудуться 22 лютого 2024-го.


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