Спорт

“Шахтар” достроково став чемпіоном УПЛ

11 Травня 2024 20:07
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футбол
Гравці “Шахтаря” радіють голу Георгія Судакова, завдяки якому “гірники” виграли матч проти “Динамо” і достроково оформили перемогу в чемпіонаті 2023/24 / Фото @FCShakhtar соцмережі X

Донецький “Шахтар” обіграв київське “Динамо” в центральному матчі 28-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на “Арені Львів” закінчився з рахунком 1:0. Це дозволило “гірникам” достроково стати чемпіонами.

Єдиний гол стався після того, як на 29-й хвилині після подачі Кевіна з лівого флангу Данило Сікан злету влучив м’ячем у руку Костянтина Вівчаренка – арбітр переглянув повтор епізоду за допомогою системи VAR і призначив пенальті.

Виконати вирок взявся Георгій Судаков і на 33-й хвилині низом впевнено відправив м’яч у лівий кут, тоді як голкіпер киян Георгій Бущан стрибув в інший.

Завдяки перемозі “гірники” достроково забезпечили собі “золото” УПЛ. За два тури до кінця чемпіонату перевага “Шахтаря” (70 очок) над “Динамо” зросла до 7 балів.

Для донецького клубу це 15-те чемпіонство в історії. Таким чином, “Шахтар” наблизився за цим показником до “Динамо”, яке залишається рекордсменом чемпіонату України з 16 виграними титулами.


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