“Шахтар” дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

У швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
Суперником донецького «Шахтаря» стала команда Фейєноорд (Нідерланди). Перший матч гірники зіграють на умовно домашній арені 9 березня, а гра у відповідь – у гостях 16 березня.
Напередодні «Шахтар» по пенальті зумів обіграти французький «Ренн» і вийшов до 1/8 фіналу.
Ліга Європи. 1/8 фіналу:
- Уніон Берлин (Німеччина) – Сен-Жилуаз (Бельгія)
- Севілья (Іспанія) – Фенербахче (Туреччина)
- Ювентус (Італія) – Фрайбург (Німеччина)
- Байєр (Німеччина) – Ференцварош (Угорщина)
- Спортінг (Португалія) – Арсенал (Англія)
- Манчестер Юнайтед (Англія) – Бетіс (Іспанія)
- Рома (Італія) – Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Шахтар (Україна) – Фейєноорд (Нідерланди)
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