Спорт

“Шахтар” дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

24 Лютого 2023 14:36
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ліга європи

У швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Суперником донецького «Шахтаря» стала команда Фейєноорд (Нідерланди). Перший матч гірники зіграють на умовно домашній арені 9 березня, а гра у відповідь – у гостях 16 березня.

Напередодні «Шахтар» по пенальті зумів обіграти французький «Ренн» і вийшов до 1/8 фіналу.

Ліга Європи. 1/8 фіналу:

  • Уніон Берлин (Німеччина) – Сен-Жилуаз (Бельгія)
  • Севілья (Іспанія) – Фенербахче (Туреччина)
  • Ювентус (Італія) – Фрайбург (Німеччина)
  • Байєр (Німеччина) – Ференцварош (Угорщина)
  • Спортінг (Португалія) – Арсенал (Англія)
  • Манчестер Юнайтед (Англія) – Бетіс (Іспанія)
  • Рома (Італія) – Реал Сосьєдад (Іспанія)
  • Шахтар (Україна) – Фейєноорд (Нідерланди)

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