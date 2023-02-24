Спорт

“Шахтар” дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи У швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником донецького «Шахтаря» стала команда Фейєноорд (Нідерланди). Перший матч гірники зіграють на умовно домашній арені 9 березня, а гра у відповідь – у гостях 16 березня. Напередодні «Шахтар» по пенальті зумів обіграти французький «Ренн» і вийшов до 1/8 фіналу. Ліга Європи. 1/8 фіналу: Уніон Берлин (Німеччина) – Сен-Жилуаз (Бельгія)

Севілья (Іспанія) – Фенербахче (Туреччина)

Ювентус (Італія) – Фрайбург (Німеччина)

Байєр (Німеччина) – Ференцварош (Угорщина)

Спортінг (Португалія) – Арсенал (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія) – Бетіс (Іспанія)

Рома (Італія) – Реал Сосьєдад (Іспанія)

Шахтар (Україна) – Фейєноорд (Нідерланди) Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал