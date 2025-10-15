Шахраї вкрали з рахунку блогерки Ксюші Манекен понад 6 млн гривень: коментар Монобанку

У відомої української блогерки, фотографки та підприємиці Ксюші Манекен з банківського рахунку вкрали понад 6 мільйонів 200 тисяч гривень.

Про це Ксюша Манекен повідомила в Instagram.

Жінка займається продажем спортивного одягу, зі свого ФОП-рахунку вона вирішила зняти гроші, задля чого було потрібно звернутися до менеджера банку. Спілкування відбувалося в Telegram, але у пошуку месенджер видав не той чат-бот, й блогерка натрапила на шахраїв.

“Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень. А точніше не в мене, а в бренду Oda. Цю історію хочу почати з того, що я не користувач Monobank. Бухгалтер запропонував перевестись, бо це нібито кращий сервіс. Вчора я вирішила вивести якусь частину грошей. Monobank переписується зі всіма в Telegram, і зі мною переписувались також. Я намагалась знайти цей чат, ввела у пошуку і мене вибило на чат-бот, як ви вже розумієте, підставний”, — говорить блогерка.

Шахрай представився менеджером банку. Ксюшу Менекен запевнили, що її запит виконають. Утім, вони заявили, що нібито в додатку блогерки є якісь проблеми, тому його треба видалити й перезавантажити.

“Зі мною зв’язався менеджер, я описала своє питання, менеджер сказав, що ви можете зняти кошти в будь-якому відділені, ми зробимо заявку, але бачить якусь помилку в додатку і що його треба перезавантажити, і для цього треба створити заявку. Зараз вам надійде push-повідомлення, ви натисните “згодна”, і ми його потім перезавантажимо”, — розповіла Манекен.

Шахраї переказали кошти з ФОП-рахунку постраждалої на інші ФОПи. Манекен обурена банком, у працівників якого не виникло підозр при таких швидких переказах суттєвих сум.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський назвав цю ситуацію прикрою. Проте, за його словами, гроші не можливо було врятувати і з цим би не впорався б жоден банк. Також він зазначив, що ФОПи, на які переказувались суми, не були шахрайськими, адже інакше б їх не обслуговували.

“Мені дуже прикро, що з вами таке трапилось. Я знаю усі подробиці. Я дуже вам співчуваю. По тих звинуваченнях, що лунають в цьому відео в наш бік. Вони безпідставні, знаючи деталі цього інциденту, жоден банк у світі не врятував би ці гроші. Більшість грошей пішла на ФОПи в інші банки і це ФОПи нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв, якщо розуміє, що це шахраї. Тримайтеся, будь ласка. Мені дуже шкода”, — написав Гороховський.