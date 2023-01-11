Шахраї від імені Буданова проводять “благодійні” збори – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не проводить збори коштів на сторонніх ресурсах та неверифікованих сторінках у соцмережах, запевняє ГУР.

“На жаль, останнім часом збільшилася кількість випадків шахрайства. Зловмисники, прикриваючись іменем Головного управління розвідки МО України та начальником генерал-майором Кирилом Будановим особисто, спекулюють почуттями українців та проводять благодійні збори з метою власної наживи”, – йдеться у заяві ГУР.

У відомстві нагадали, що вони працюють лише із благодійними фондами та волонтерськими організаціями, які мають належну репутацію та історію діяльності.

“Просимо вас не перераховувати кошти невідомим «благодійникам» та довіряти тільки офіційним повідомленням”, – звертаються розвідники.