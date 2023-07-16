Севастополь атакували безпілотники

“Губернатор” анексованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що системи протиповітряної оборони та флот відбили атаку БПЛА на місто. За його словами, один із них збили над морем, п’ять придушили силами радіоелектронної боротьби, два надводні дрони знищили на зовнішньому рейді.

Після атаки рух катерів та поромів у Севастопольській бухті тимчасово припинено, повідомили окупанти.

Розвозжаєв стверджує, що жоден об’єкт ні в місті, ні в акваторії не постраждав.

Остання велика атака безпілотників на Севастополь, про яку повідомляв Развожаєв, була 25 травня. Тоді, за його словами, двох безпілотників було збито, ще кілька вдалося заглушити, а потім посадити.