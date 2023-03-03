Політика

Сеул поки не ухвалив рішення про постачання летальної зброї в Україну

3 Березня 2023 07:43
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зброя, корея

Південна Корея ще не вирішила, чи постачатиме Україні летальну зброю, заявив прем’єр-міністр Хан Дак Су в інтерв’ю CNN.

“Чи надаватимемо ми якусь підтримку летальною зброєю, ми ще не вирішили”, – сказав він.

“Не зараз. Я думаю”, – додав південнокорейський прем’єр-міністр.

Хан Дак Су зазначив, що Сеул, проте, надає підтримку Києву іншими способами.

“Цього року ми вирішили, що збільшимо нашу підтримку на суму $130 млн, і ми намагаємося підтримати їх з точки зору можливостей виробництва електроенергії тощо”, – заявив він.


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