Сеул поки не ухвалив рішення про постачання летальної зброї в Україну

Південна Корея ще не вирішила, чи постачатиме Україні летальну зброю, заявив прем’єр-міністр Хан Дак Су в інтерв’ю CNN.

“Чи надаватимемо ми якусь підтримку летальною зброєю, ми ще не вирішили”, – сказав він.

“Не зараз. Я думаю”, – додав південнокорейський прем’єр-міністр.

Хан Дак Су зазначив, що Сеул, проте, надає підтримку Києву іншими способами.

“Цього року ми вирішили, що збільшимо нашу підтримку на суму $130 млн, і ми намагаємося підтримати їх з точки зору можливостей виробництва електроенергії тощо”, – заявив він.