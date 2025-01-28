Суспільство

Середа в Україні обіцяє бути теплою
28 Січня 2025 21:55
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Київське небо / Фото: zaiarnyi_pasha / Instagram
Київське небо / Фото: zaiarnyi_pasha / Instagram

29 січня в Україні очікується тепла погода без значних опадів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Максимальна температура повітря становитиме +7…+12 °C, у західних областях та у південній частині +12…+16 °C. На Закарпатті – +9…+11 °C.

“Вітер буде південних напрямків, помірний, часом рвучкий, такий собі як весняний. Опади істотні в більшості областей України – навряд, хіба що вночі в Карпатах та на Закарпатті дощ та мокрий сніг, на Волині та Рівненщині – дощ”, – пише Діденко.

У Києві в середу опади малоймовірні. Вітер південний, поривчастий. Буде тепло в столиці: вночі +5, вдень +9 градусів.

“30 січня ще втримається чудова тепла погода. Приємний теплий сюрприз від зими ще побуде, а вже з 1-го лютого в Україні розпочнеться похолодання”, – додала синоптикиня.


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