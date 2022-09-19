Політика

Сепаратисти “Л/ДНР” вимагають “негайного” референдуму про входження до РФ

19 Вересня 2022 20:03
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Т.з. “громадські палати” самопроголошених Луганської та Донецької народних республік вимагали «негайно» провести референдум про визнання суб’єктом Росії. Про це повідомляють місцеві видання, що належать владі.

В обох випадках палати звернулися до глав самопроголошених республік та депутатів.

«Звертаюся до вас не лише від імені Громадської палати, а й усіх громадян ДНР: вчителів та лікарів, ветеранів та багатодітних сімей, студентів, шахтарів, сталеварів, фермерів — усіх, хто залишився тут жити, працювати, виховувати дітей та захищати Донбас. Усі вони в один голос говорять про одне: настав час рішучих дій», — йдеться у зверненні донецької палати.

«Ми хочемо, щоб між нами та Україною пролягав кордон Російської Федерації! Ми хочемо знову стати частиною однієї великої Батьківщини – Росії. Народ Донбасу на це заслужив!» – закінчується текст.

Крім них, про необхідність «якнайшвидше» провести референдум оголосив заступник голови призначеної Росією адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов. Як і у випадку зі зверненнями палат ЛНР та ДНР, він також назвав це бажанням «мешканців Херсонської області».

Можливі дати проведення референдумів у ЛНР, ДНР та інших контрольованих Росією регіонах зміщувалися , хоча підготовка до них почалася влітку: до регіонів привозили необхідне обладнання. У вересні ЗСУ розпочали масований контрнаступ, зокрема, у Харківській області вони повернули під контроль Ізюм та Куп’янськ, повідомлялося про успіхи і в Херсонській області.


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