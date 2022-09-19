Сепаратисти “Л/ДНР” вимагають “негайного” референдуму про входження до РФ

Т.з. “громадські палати” самопроголошених Луганської та Донецької народних республік вимагали «негайно» провести референдум про визнання суб’єктом Росії. Про це повідомляють місцеві видання, що належать владі.

В обох випадках палати звернулися до глав самопроголошених республік та депутатів.

«Звертаюся до вас не лише від імені Громадської палати, а й усіх громадян ДНР: вчителів та лікарів, ветеранів та багатодітних сімей, студентів, шахтарів, сталеварів, фермерів — усіх, хто залишився тут жити, працювати, виховувати дітей та захищати Донбас. Усі вони в один голос говорять про одне: настав час рішучих дій», — йдеться у зверненні донецької палати.

«Ми хочемо, щоб між нами та Україною пролягав кордон Російської Федерації! Ми хочемо знову стати частиною однієї великої Батьківщини – Росії. Народ Донбасу на це заслужив!» – закінчується текст.

Крім них, про необхідність «якнайшвидше» провести референдум оголосив заступник голови призначеної Росією адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов. Як і у випадку зі зверненнями палат ЛНР та ДНР, він також назвав це бажанням «мешканців Херсонської області».

Можливі дати проведення референдумів у ЛНР, ДНР та інших контрольованих Росією регіонах зміщувалися , хоча підготовка до них почалася влітку: до регіонів привозили необхідне обладнання. У вересні ЗСУ розпочали масований контрнаступ, зокрема, у Харківській області вони повернули під контроль Ізюм та Куп’янськ, повідомлялося про успіхи і в Херсонській області.