Селфі-сарафани від The Lace: як купити образ

https://thelace.com.ua/product-category/sukni/sarafany/

Створіть свою літню фотосесію в романтичних образах від креативного українського фешн-бренду The Lace. Вишуканий сарафан із ніжної тканини струмує від найменшого подиху вітру. Моделі The Lace немов створені для фотосесій на фоні соковитої зелені Карпат, біло-синіх схилів Санторіні, чорних пісків Тенеріфе, увитих бугенвіліями приморських містечок Туреччини, Іспанії, Італії чи Португалії.

Трендові моделі сарафанів The Lace сезону 2023

Літні сарафани призначені для спекотної погоди, морських прогулянок, вечірніх розмов на відкритих терасах. Тонесеньки бретелі, глибокі V-подібні вирізи на спині та лінії декольте, широкі спідниці, ефект запаху: кожна модель унікальна, створює новий спокусливий образ.

Характерні риси колекції літніх сарафанів The Lace:

грецький стиль: тканини, що стримують, збіркою або запахом підкреслюють лінію грудей;

кілька ярусів складання в районі декольте, під грудьми та на талії формують стрункий силует;

спідниці-кльош прикрашено актуальними широкими воланами;

максимально відкрита сонцю та вітру спина.

Сезонна колекція виконана у пастельних відтінках м’ятного, лимонного, блакитного, молочного, кремового. Яскраві ноти в сезонний гардероб вносять сарафани The Lace кольору фуксії та соковитого апельсина.

https://thelace.com.ua/product-category/sukni/sarafany/

Які тканини використано для створення модних сарафанів The Lace

Комфорт, повітропроникність, гігроскопічність – технологічні нюанси враховуються авторами колекційних моделей. Тканини для виробництва сарафанів The Lace купує у Туреччині, Іспанії, Італії. Пріоритет – ніжному мусліну, бавовні чи віскозі з додаванням волокон поліестеру для зносостійкості. Тканини легко прати за t до +30°C, вироби миттєво висихають, більшість моделей прасувати після прання або перельоту не потрібно.

Як купити онлайн сарафани з нової колекції The Lace

Компанія відкрила монобрендові бутіки у Києві та Львові, проте більша частина замовлень надходить від фоловерів сторінок The Lace у соціальних мережах та відвідувачів офіційного сайту українського бренду. У картці кожної моделі вказано склад тканини та правила догляду за сарафаном.

Розмірний ряд від XS до L, є розмірна сітка бренду. Еластична збірка та вільний крій літніх сарафанів гарантують ідеальну посадку по фігурі. Важливо: в описі сарафана The Lace вказано реальні параметри дівчини-моделі та розмір сарафана на фотографіях: покупець легко оцінює пропорції. Доставка брендових обновок по Україні виконується Новою Поштою за 2-3 дні.