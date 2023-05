Концерт Scorpions у Берліні відбувся у синьо-жовтих кольорах. На знак солідарності з Україною соліст гурту Клаус Майне розгорнув на сцені український прапор та переспівав Wind of Change. Замість рядків про Москву та парк Горького зі сцени прозвучало: “Now listen to my heart – It says Ukrainia” (“Тепер слухай моє серце – воно каже: “Україна”).

До речі, у лідера гурту Клауса Майні сьогодні день народження – йому виповнилося 75 років!