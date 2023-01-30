Техно

“Яндекс” блокує зображення Путіна, коли користувачі шукають “бункерного діда”

30 Січня 2023 20:00
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росія

“Яндекс” блокував зображення російського диктатора Володимира Путіна за запитом “бункерний дід” і нацистські символи за запитом “Z”.

“Коли ви шукаєте картинки в “Яндексі”, в деяких випадках ваш пошуковий запит автоматично коригується: сервіс вилучає частину зображень з пошукової видачі.

Найчастіше виправлення застосовуються для того, щоб прибрати з видачі “Яндекса” порнографічні фото і відео (особливо дитячі).

На другому місці за кількістю заведених правил – вилучення зображень президента РФ Володимира Путіна”, – повідомляє видання “Медуза”.

Деталі: Зазначається, що з масштабного витоку коду “Яндекса” з’ясувалося, як влаштована цензура російського пошуковика.

“Яндекс” постарався, щоб на зображення Путіна не можна було натрапити під час пошуку за окремими словами: “п*здабол”, “плешивый”, “хуйло”/”хуйла”/”хуйлы”/”хуило”/”хуила”.

А також словосполученням: “бункерный дед”, “главный вор”, “гондон всея руси”, “х*й в скафандре”, “xуйло в проруби”.

І цілим реченням: “как выглядят педофилы”, “когда он сдохнет”, “странное создание машет рукой”.


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