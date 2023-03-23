Техно

В уряді хочуть посилити державний контроль середньої швидкості інтернету

23 Березня 2023 16:13
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федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вважає, що середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек.

Цього мінімально достатньо, щоб “зумитися” з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi.

“Така швидкість повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний зв’язок. У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах — навпаки, через меншу кількість базових станцій”, – зазначив міністр.

Михайло Федоров зауважив, що швидкість — один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу. Проте в новому Законі про електронні комунікації такого показника немає. Через це в подальшому держава не зможе перевіряти, чи дійсно усюди достатня швидкість завантаження.

“Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість. А вам — тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету”, – повідомив Федоров.


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