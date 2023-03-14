Техно

“Укроборонпром” почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати

14 Березня 2023 14:51
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Укроборонпром, зброя

Державний концерн «Укроборонпром» разом із країною-членом НАТО почав вироблять 125-мм снаряди для танкової гармати.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

За замовленням Міноборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80.

З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

Це вже другий боєприпас, виробництво якого концерн розпочав у партнерстві з країною НАТО за кордоном. Раніше почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм.


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