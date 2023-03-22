Українські військові у США успішно освоїли систему Patriot, – CNN

Група із 65 українських військових закінчує інтенсивне навчання системі ППО Patriot. Тренування проходять у Форт-Сілл, штат Оклахома.

Про це повідомляє CNN.

Журналістів CNN було запрошено на базу лише за кілька днів до очікуваного випуску українців після прискореного курсу. Форт-Сілл – єдине місце на території США, де навчають українців працювати з американськими системами озброєнь.

За словами американських військових, українці відзначились. Вони так швидко вивчили основи системи Patriot, що їм надали додаткову, інтенсивну підготовку, рідко доступну їх американським колегам, які пройшли той же курс.

“Наша оцінка така, що українські солдати вражають і дуже швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій”, – сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Тепер систему Patriot планується розгорнути в Україні найближчими тижнями – набагато раніше, ніж передбачалося, – що дасть країні додатковий захист від російських ракет, який був запрошений із самого початку війни трохи більше року тому.