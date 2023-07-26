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У Туреччині представили український морський дрон MAGURA V5

26 Липня 2023 09:49
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зброя

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.

Про це повідомляє Промисловий портал.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) V-типу – це розроблений українською держкомпанією “СпецТехноЕкспорт” багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Безпілотник зможе виконувати широкий спектр завдань – спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

“Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах”, – повідомили розробники.

Заявлені характеристики:

  • Довжина: 5500 мм або 5,5 м;
  • Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;
  • Висота над ватерлінією: 500 мм;
  • Крейсерська швидкість: 22 вузли;
  • Максимальна швидкість: 42 вузли;
  • Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
  • Корисне навантаження 320 кг;
  • Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

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