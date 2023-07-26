У Туреччині представили український морський дрон MAGURA V5

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.
Про це повідомляє Промисловий портал.
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) V-типу – це розроблений українською держкомпанією “СпецТехноЕкспорт” багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Безпілотник зможе виконувати широкий спектр завдань – спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.
Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.
“Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах”, – повідомили розробники.
Заявлені характеристики:
- Довжина: 5500 мм або 5,5 м;
- Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;
- Висота над ватерлінією: 500 мм;
- Крейсерська швидкість: 22 вузли;
- Максимальна швидкість: 42 вузли;
- Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
- Корисне навантаження 320 кг;
- Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.