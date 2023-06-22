Техно

У Мінцифри анонсували 5 нових сервісів у додатку “Дія”

22 Червня 2023 17:27
53
читать на русском →
дія

Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням п’ять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі “Дія”.

Як повідомили у міністерстві, для запровадження деяких з них потрібно внести зміни законодавства, підготовка інших вже знаходиться на фінальній стадії, пише LIGA.net.

Відшкодування вкладів

Вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву про відшкодування коштів в “Дії”. Мінцифра працює над послугою разом з Фондом гарантування вкладів, який під час воєнного стану повертає вкладникам таких банків 100% їхніх коштів та нарахованих відсотків. Наразі це 1,4 млн рахунків, за якими потрібно повернути 3,2 млрд грн.

Розмитнення авто

Мінцифри продовжує працювати над послугою розмитнення авто в “Дії”, однак для запровадження цього сервісу Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт.

Зміна місця проживання

Через повномасштабну війну запуск сервісу в “Дії” відтермінували, але бета-тестування послуги планують розпочати найближчим часом. Сервіс працюватиме без людського фактора. Коли ви змінюватимете місце проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Перереєстрація авто у разі купівлі-продажу

Більше мільйона українців щорічно купують чи продають авто. Незабаром зробити це можна буде у “Дії” за допомогою QR-коду. Продавець та покупець зможуть сформувати договір у застосунку та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром. Нова послуга зекономить час й усуне необхідність відвідувати сервісні центри МВС.

Документи про освіту

У “Дії” вже доступні найнеобхідніші документи – від паспорта до водійського посвідчення. Мінцифри також працює над тим, щоб у застосунку були доступні й документи про освіту – атестати та дипломи. Так, можна буде скористатися документами у разі вступу до закладів вищої освіти чи працевлаштуванні.

Як повідомлялося, наразі застосунком “Дія” користуються понад 19,2 млн українців. У застосунку доступні 26 послуг та 14 документів. Серед них – “єДокумент”, допомога з безробіття, послуги для ВПО, пошкоджене майно, військові облігації, донати на армію тощо.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Червня 2023 18:21
24

The Economist: НАТО мучиться над питанням, чи дати Україні членство
22 Червня 2023 19:04
12

Окупанти намагалися наступати на Харківщині, – Генштаб
22 Червня 2023 18:37
34

Армія РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак – “Схеми”
22 Червня 2023 17:27
53

У Мінцифри анонсували 5 нових сервісів у додатку “Дія”
22 Червня 2023 15:43
32

Росіяни намагаються атакувати на сході, щоб відволікти резерви, – НГУ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки