Техно

У ChatGPT стався збій, який показав користувачам заголовки чужих розмов

23 Березня 2023 13:24
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ChatGPT

Збій у ChatGPT дозволив користувачам бачити заголовки розмов із чат-ботом, які їм не належали.

Про це повідомляє BBC.

Кожна розмова з чат-ботом зберігається на панелі історії чату, де її можна переглянути пізніше. У понеділок, 20 березня, користувачі почали помічати, як у їхніх історіях із чат-ботом з’являються розмови, до яких вони не мали жодного стосунку.

Уже 22 березня компанія повідомила Bloomberg, що напередодні ненадовго відключала чат-бот, щоб виправити помилку. За словами розробників, користувачі бачили лише чужі заголовки, але не мали доступу до самих чатів.

Згодом один із засновників ChatGPT Сем Альтман повідомив у своєму Twitter, що компанії прикро за збій. Помилка сталася через бібліотеку з відкритим вихідним кодом, який призначений для швидкого доступу до даних. Через це невеликий відсоток користувачів міг бачити заголовки розмов інших користувачів.

Як пише BBC, збій викликає занепокоєння щодо конфіденційності на платформі. Адже мільйони людей з усього світу використовували ChatGPT для написання повідомлень, пісень і навіть кодування з моменту запуску чату в листопаді минулого року.

Крім того, витік інформації, схоже, вказує на те, що компанія-розробник чат-бота може мати доступ до розмов користувачів. Хоча в політиці конфіденційності компанії OpenAI зазначено, що дані користувачів можуть бути використані для продовження навчання штучного інтелекту. Але ця опція доступна тільки після видалення особистої інформації.

Помилка з чат-ботом сталася лише через день після того, як Google представив свій чат-бот Bard групі бета-тестувальників і журналістів. Microsoft, що інвестує в OpenAI, та Google є конкурентами на ринку інструментів із використанням ШІ.


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