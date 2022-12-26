Техно

Технології США дають ЗСУ перевагу у протистоянні з РФ, – The Washington Post

26 Грудня 2022 07:28
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війна, зброя

Сили оборони України досягають переваги над російською окупаційною армією завдяки об’єднанню мужності та військових навичок з використанням передового програмного забезпечення для розвідки та управління боєм.

Про це повідомляє The Washington Post.

У публікації наводиться коментар виконавчого директора компанії-розробника програмного забезпечення Palantir Алекса Карпа, який називає протистояння ЗСУ та російських загарбників “найбільш просунутою війною в історії людства”.

“Міць передових алгоритмічних систем ведення війни зараз настільки велика, що вона прирівнюється до наявності тактичної ядерної зброї проти противника, який має тільки звичайну зброю. Громадськість схильна недооцінювати це. Наші противники більше цього не роблять”, – вважає він.

Газета зазначає, що за допомогою наданих цією американською компанією розробок українські військові можуть аналізувати розстановку сил у битвах, цілитися та атакувати позиції противника різними засобами.

Дорозвідка здійснюється за допомогою безпілотників, розвідувальні дані надходять у систему, після чого програма розраховує завдане ушкодження ворогові.

Подібний цифровий спосіб війни забезпечує ЗСУ перевагу над російською армією, попри різницю в силах та засобах наразі на користь загарбників.

“Я думаю, що Міллі має рацію щодо трансформаційного ефекту технологій на полі битви за Україну. А для мене суть ось у чому: з цими системами, які допомагають відважним українським військам, росіяни, ймовірно, не зможуть виграти цю війну”, – прокоментував Карп висловлювання голови Об’єднаного комітету начальників штабів, американського генерала Марка Міллі, який минулого тижня заявив, що “завзятість, воля та використання новітніх технологій дають українцям вирішальну перевагу, і ми є свідками того, як вестимуться війни та перемагатимуть на довгі роки”.


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