Техно

США надають Україні 37 млн доларів на кібербезпеку

5 Червня 2023 18:01
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сша, мінцифра

Влада Сполучених Штатів Америки хоче передати Україні додаткові 37 мільйонів доларів допомоги для кібербезпеки.

Таке рішення озвучила американська делегація під час Кібердіалогу між Україною та США в Таллінні.

“Розбудова цифрової стійкості — один із пріоритетів для Мінцифри. Паралельно з реальним полем бою ворог намагається завдати ударів і в кіберпросторі. 

Ми постійно посилюємо позиції в кібербезпеці та залучаємо інвестиції. Тому цифрова держава вистояла й продовжила розвиватися під час першої у світі кібервійни.

Разом із США продовжимо працювати над цифровою стійкістю України, обміном досвідом між провідними кіберспеціалістами й посиленням партнерства. Дякуємо за підтримку та внесок у посилення цифрової держави”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.


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