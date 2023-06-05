США надають Україні 37 млн доларів на кібербезпеку

Влада Сполучених Штатів Америки хоче передати Україні додаткові 37 мільйонів доларів допомоги для кібербезпеки.

Таке рішення озвучила американська делегація під час Кібердіалогу між Україною та США в Таллінні.

“Розбудова цифрової стійкості — один із пріоритетів для Мінцифри. Паралельно з реальним полем бою ворог намагається завдати ударів і в кіберпросторі.

Ми постійно посилюємо позиції в кібербезпеці та залучаємо інвестиції. Тому цифрова держава вистояла й продовжила розвиватися під час першої у світі кібервійни.

Разом із США продовжимо працювати над цифровою стійкістю України, обміном досвідом між провідними кіберспеціалістами й посиленням партнерства. Дякуємо за підтримку та внесок у посилення цифрової держави”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.