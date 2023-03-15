Розробники ChatGPT представили нову версію нейромережі: що нового

Компанія OpenAI представила нову версію своєї популярної нейромережі GPT-4, яка тепер може розпізнавати не лише текст, а й зображення. Хоча компанія зазначає, що модель не на рівні людини в багатьох реальних сценаріях, вона демонструє продуктивність на рівні людини в різних професійних і академічних тестах. Наприклад, під час симуляції іспиту на адвоката, нейромережа входила до 10% найкращих учасників.

Наразі доступ до тестування GPT-4 мають тільки користувачі ChatGPT Plus за ціною $20 на місяць. Розробники можуть також записатися до списку очікування для отримання доступу до API.

Нагадаємо, що в лютому ChatGPT був доступний в Україні. Ця технологія була інтегрована в пошуковик Bing від Microsoft, а також планується вбудування ChatGPT в браузер Opera.

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALF pic.twitter.com/lYWwPjZbSg — OpenAI (@OpenAI) March 14, 2023