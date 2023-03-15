Техно

Розробники ChatGPT представили нову версію нейромережі: що нового

15 Березня 2023 08:20
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ChatGPT

Компанія OpenAI представила нову версію своєї популярної нейромережі GPT-4, яка тепер може розпізнавати не лише текст, а й зображення. Хоча компанія зазначає, що модель не на рівні людини в багатьох реальних сценаріях, вона демонструє продуктивність на рівні людини в різних професійних і академічних тестах. Наприклад, під час симуляції іспиту на адвоката, нейромережа входила до 10% найкращих учасників.

Наразі доступ до тестування GPT-4 мають тільки користувачі ChatGPT Plus за ціною $20 на місяць. Розробники можуть також записатися до списку очікування для отримання доступу до API.

Нагадаємо, що в лютому ChatGPT був доступний в Україні. Ця технологія була інтегрована в пошуковик Bing від Microsoft, а також планується вбудування ChatGPT в браузер Opera.


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