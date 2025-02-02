Росіяни застосували нову тактику в Чорному морі: удар безпілотника по українському морському дрону, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, розробили новий метод боротьби з українськими можливостями в Чорному морі. 1 лютого Міністерство оборони РФ заявило, що Чорноморський флот Росії застосував ударний безпілотник для знищення українського морського дрона.

За даними російських воєнних блогерів, удар було здійснено з борту неназваного корабля, а для атаки використали дрон «Кронштадт Орион», здатний нести ракети. Це може бути перший зафіксований випадок, коли російські сили застосували морську платформу для запуску безпілотників, здатних атакувати українські морські дрони.

Водночас інші російські джерела закликають владу РФ збільшити виробництво озброєнь, зокрема ракет X-UAV (ТКБ-1030), які запускаються з безпілотників, оскільки використання гелікоптерів над Чорним морем стало надто ризикованим. Українські сили вже продемонстрували здатність збивати російські вертольоти Мі-8 за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Таким чином, росіяни намагаються знайти спосіб протидії українським морським дронам, які завдають значних втрат флоту РФ.