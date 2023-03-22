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РФ відправляє на війну в Україну старі танки Т-54/55, – CIT

22 Березня 2023 13:29
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росія, зброя, війна

Росія відправляє на війну в Україну застарілі бойові машини Т-54 і Т-55, переживаючи дефіцит більш сучасного озброєння.

Про це ідеться у матеріалі Conflict Intelligence Team.

Аналітики Conflict Intelligence Team припускають, що стара радянська техніка нещодавно вирушила із міста Арсеньєв Приморського краю, в якому знаходиться 1295-а Центральна база резерву та зберігання танків.

“Навіть застарілий танк може бути кориснішим, ніж його відсутність, але ми вважаємо ключовими мінусами даних моделей відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів, не кажучи вже про систему управління вогнем. Крім того, у них примітивні приціли,” – заявили у CIT.

Группа розслідувачів опублікувала фото ешелонів російської техніки, яка рухається з Далекого Сходу на захід Росії. Повідомляється, що на платформах – розконсервовані танки Т-54, розробка яких розпочалася ще до закінчення Другої світової війни. Це говорить про дефіцит сучасного оозброєння в РФ – вважають експерти.

“Складно назвати можливі сфери застосування цих танків, але в будь-якому випадку, поряд зі зняттям зі зберігання БТР-50 це свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням збройних сил РФ військовою технікою”, – вважають аналітики.

До цього найстарішими з танків, які армія РФ використовує проти України, були Т-62, які виготовлялися з 1961 року.


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