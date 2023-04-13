Пропаганда РФ формує фейки, використовуючи ChatGPT

Російська пропаганда використовує сервіс ChatGPT для створення коментарів від імені прихильників політики Володимира Путіна та посилається на “передбачення” штучного інтелекту щодо війни в Україні.

Про це повідомляє видання Meduza.

Російські ЗМІ посилаються у своїх матеріалах на коментарі фейкових акаунтів у соцмережах – ідеться про “прихильників” Володимира Путіна. Усе частіше тексти для них формує ChatGPT.

“Усі такі матеріали побудовані за одним шаблоном. На початку публікації автори позначають інформаційний привід (наприклад, Володимир Зеленський просить вступ України до НАТО) — а потім супроводжують реальну новину проросійськими “коментарями” іноземців. Зазвичай ці коментарі залишені анонімними акаунтами без фотографій у профілі; ідентифікувати їх авторів неможливо”, – ідеться у повідомленні.