Польща може стати сервісним центром з ремонту танків Abrams у Європі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна може стати центром обслуговування американських танків Abrams у Європі.

Про це повідомляє PAP.

Блащак розповів, що кілька тижнів тому до Варшави приїхав заступник голови правління компанії General Dynamics, яка займається виробництвом Abrams.

“Ми говорили про створення в Польщі сервісного центру для танків Abrams”, – сказав він.

Польський міністр уточнив, що йдеться переважно про обслуговування польських танків цього типу, але в перспективі там можуть обслуговуватись танки, що належать іншим європейським країнам.

“Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, в майбутньому також центром виробництва танків Abrams”, – зазначив він.