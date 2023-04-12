Техно

Польща може стати сервісним центром з ремонту танків Abrams у Європі

12 Квітня 2023 21:54
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польща

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна може стати центром обслуговування американських танків Abrams у Європі.

Про це повідомляє PAP.

Блащак розповів, що кілька тижнів тому до Варшави приїхав заступник голови правління компанії General Dynamics, яка займається виробництвом Abrams.

“Ми говорили про створення в Польщі сервісного центру для танків Abrams”, – сказав він.

Польський міністр уточнив, що йдеться переважно про обслуговування польських танків цього типу, але в перспективі там можуть обслуговуватись танки, що належать іншим європейським країнам.

“Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, в майбутньому також центром виробництва танків Abrams”, – зазначив він.


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