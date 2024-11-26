Колишньому настоятелю Свято-Успенського собору в Херсоні оголосили вирок за держзраду

За матеріалами Служби безпеки України, екснастоятель собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексій (Олександр Федоров) заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду. Він переховується в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє СБУ, Чернівецька обласна прокуратура.

Як повідомляє Чернівецька обласна прокуратура та правоохоронні органи, 54-річний архімандрит після захоплення Херсона почав співпрацювати з російськими окупантами, зокрема з місцевим гауляйтером Володимиром Сальдо. Федоров активно запрошував його до храму для пропагандистських виступів перед вірянами, а також благословляв проведення псевдореферендуму щодо “приєднання” Херсонщини до РФ.

Крім того, священнослужитель звернувся до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до складу РПЦ. За підтримку російського режиму, Федорову було передано захоплену нерухомість у центрі Херсона та запрошення до Кремля для участі в так званій “церемонії включення” окупованих територій до складу Росії.

Під час звільнення Херсона, архімандрит втік з російськими загарбниками до Криму. На підставі доказів, отриманих СБУ, суд засудив його за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та пособництво державі-агресору. Йому заочно присудили 15 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати державні посади на 15 років.

З грудня 2022 року Федоров перебуває під санкціями РНБО. Арештовано його квартиру в Києві, житловий будинок на Херсонщині та транспортний засіб.