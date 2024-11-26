Колишнього голову одного з найбільших китайських банків світу засудили до страти за хабарництво

У Китаї суд виніс смертний вирок колишньому голові одного з найбільших банків світу — Bank of China. Його засудили за хабарництво та незаконне надання кредитів.

Про це пише Reuters.

Лю Лянге очолив Bank of China у 2019 році, а раніше працював у Народному банку Китаю та Експортно-імпортному банку. У 2021 році його було звільнено з посади через звинувачення у корупційній діяльності та отриманні хабарів.

За даними суду, Лю використовував своє службове становище для сприяння кар’єрному зростанню інших осіб. Загальна сума отриманих хабарів склала понад 121 мільйон юанів ($17 мільйонів). Крім того, він порушив закон, схваливши кредити на суму понад 3,32 мільярда юанів, що завдало збитків у понад 190 мільйонів юанів.

Суд врахував, що Лю повністю визнав свою провину та повернув значну частину незаконно отриманих коштів. Йому призначили смертний вирок із відстрочкою виконання на два роки. Згідно з китайським законодавством, страта може бути приведена у виконання, якщо протягом цього часу він скоїть новий злочин.