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На озброєнні ЗСУ вже 28 безпілотників українського виробництва, – Міноборони

21 Липня 2023 15:38
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зброя, міноборони

Від 22 лютого 2022 року Міністерство оборони України вже прийняло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва різних типів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, йдеться про 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. У міністерстві зазначають, що в межах закупівель Міноборони Збройним силам вже поставили тисячі одиниць БпЛА та дронів.

“Розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони”, — наголошують у відомстві.

Восени 2022 року міністерство “суттєво спростило процедури” для винахідників та виробників. Так, термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів.

“Постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії”, — запевнило міністерство. 

Серед іншого, із низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей безпілотників різних типів. Міноборони не вказує найменування обладнання та обсяги з міркувань безпеки, однак зазначає, що його кількість визначається лише потребами від Генерального штабу ЗСУ. Окрім того, контракти укладають на наявні серійні моделі.

Також станом на 20 липня 2023 року міністерство отримало дві пропозиції від підприємств концерну “Українська оборонна промисловість”. Вже укладено держконтракт на закупівлю розвідувального дрона з компанією концерну.

Окрім того, наразі завершені випробування єдиного дрона-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств “Укроборонпрому”. Здійснюється процедура допуску до експлуатації. Пізніше буде ухвалюватися рішення щодо його закупівлі для ЗСУ. 


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