Meta запускає в Instagram аналог Telegram-каналів

Компанія Meta запускає «трансляційні канали» в Instagram, які працюватимуть аналогічно до Telegram-каналів.

Про це повідомляє Meta.

Автори каналів зможуть публікувати там текст, фото, відео та голосові повідомлення, а також створювати опитування для підписників, які стежать за каналом. Підписники не зможуть публікувати власні дописи в каналах, хоча зможуть реагувати на них за допомогою емодзі.

Today Mark Zuckerberg announced broadcast channels 📣 on @instagram!



Creators can use broadcast channels to share their latest updates with followers using text 🖊 photos 📸 videos 🎥 voice notes 🎤 polls 📊 and more.https://t.co/jWX7WoGBDi pic.twitter.com/E6DIlcHUPX