Техно

Корвет Ada для Військово-Морських Сил України спущено на воду в Туреччині

3 Жовтня 2022 07:45
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В Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard відбулась церемонія спуску на воду першого корвета Ada MILGEM, який будується на замовлення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

“Сьогоднішня надважлива для України та її Військово-Морських Сил подія вкотре засвідчує, що в умовах вирішальної війни за нашу незалежність і територіальну цілісність, за волю багатонаціонального українського народу, за свободу і гідність ми маємо прекрасного друга – Турецьку Республіку”, – звертаючись до присутніх наголосив командувач Військово-Морських Сил Олексій Неїжпапа.


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