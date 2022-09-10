Эволюция благотворительности: как стартапы помогают в сборе средств

В последнее время коренным образом изменилась идеология сбора средств – сегодня это нужно делать оперативно и законно. Такая система объединяет нуждающихся и их сторонников – и в конечном итоге создает возможность напрямую поддерживать людей или целые организации, остро нуждающихся в финансовой или иной помощи. Собственно сама идея создать сбор средств является частью тенденции к индивидуальным пожертвованиям.

Для многих людей, сталкивающихся с финансовыми трудностями из-за, например, растущих медицинских расходов или необходимости пройти серьезную операцию, сбор средств (его еще называют краудфандингом) является выходом. Ну, а сегодня, когда различные волонтерские проекты и благотворительные фонды работают что называется на износ, очень важен четкий и отлаженный механизм сбора.

В чем преимущества краудфандинга?

Там, где государственная помощь отсутствует или ее недостаточно, а некоммерческие организации не могут предложить поддержку, кампания по сбору средств может стать спасательным кругом.

Онлайн-сбор средств устраняет бюрократические препоны, из-за которых подача заявки на финансовую помощь становится традиционно обременительной. Система Fondy предлагает быстрый и простой способ собрать деньги на благое дело. Вот некоторые из основных преимуществ краудфандинговой кампании:

отсутствие бюрократии;

пожертвования доходят до получателей без задержки;

система сбора позволяет легче преодолеть стыд просить других о помощи. Кампанией по сбору легко поделиться в социальных сетях;

с помощью системы Fondy вы также можете связаться с людьми, которых не знаете лично.

Чем Fondy отличается от других систем?

Fondy — ведущая и наиболее используемая онлайн-платформа для сбора средств в Украине. С ее помощью волонтерские организации и благотворители привлекают сторонников к кампаниям в общественно значимых и благотворительных целях.

Репутация компании основана на безопасности, современных решениях и оперативной поддержке.

Fondy работает с более 8000 компаний, а онлайн платежи подключаются со всего мира, включая Apple Pay, Google Pay, банковские карты или любым другим удобным способом.

Вот как это делается

Платформа для сбора средств Fondy позволяет отдельным лицам, группам и организациям легко привлекать большое количество доноров. Таким образом, даже небольшие индивидуальные пожертвования могут привести к значительной сумме пожертвований.

С Fondy вы можете создать кампанию всего за несколько минут. Рекомендуем ознакомится с готовыми решениями, представленными на fondy.ua.

Поделитесь своей кампанией с помощью доступных инструментов в социальных сетях, чтобы получить еще большую поддержку своего проекта. Легко обновляйте свою сеть и собирайте средства – пожертвования попадают на ваш счет или к вашему бенефициару автоматически.