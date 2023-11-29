Кримінал

СБУ знешкодила рейдерську банду, яка хотіла захопити паркувальний бізнес у Києві

29 Листопада 2023 14:10
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сбу

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України нейтралізувала в Києві злочинну організацію, яка тероризувала жителів Києва і захоплювала їхній бізнес.

“До складу угруповання входили 15 осіб, серед яких – представники криміналітету з пострадянських країн. Зловмисники намагалися “підім’яти” під себе легальний паркувальний бізнес у Києві. За даними слідства, фігуранти підшукували “привабливі” автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами”, – повідомляє пресслужба СБУ.

Фактично бандити “заводили” на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, а реальних власників залишали без нічого. У разі відмови зловмисники чинили збройні напади на підприємців. Їм погрожували насильством і фізичною розправою.

За наявними даними, щомісяця фігуранти отримували мільйонні прибутки, частину з яких спрямовували на поповнення так званої злодійської каси.

У результаті оперативних дій із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО “А” СБУ в столиці затримано шістьох учасників угруповання під час передання їм грошей від потерпілого.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп’ютери й чорнові записи з доказами незаконної діяльності, печатки фіктивних фірм, а також понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, ймовірно, отриманої злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та ч.ч. 1 і 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Крім того, дії одного з затриманих додатково кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.


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