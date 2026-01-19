        Події

        Росіяни завдали потрійного авіаудару по Харкову: є жертви

        Галина Шподарева
        19 Січня 2026 15:52
        Дим після вибухів у Харкові / Фото: Соцмережі
        Сьогодні, 19 січня, близько 15:10, російські військові завдали авіаудару по Харкову. У місті пролунали три вибухи – попередньо, для удару росіяни застосували КАБи.

        Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

        “Зафіксовано три удари по місту ворожими КАБами. Деталі уточнюємо”, – написав міський голова.

        Усі три влучання – у Слобідському районі Харкова.

        Внаслідок удару керованими авіабомбами по приватному сектору є загиблі та поранені, зруйновано приватні будинки.

        Як уточнили в Харківській ОВА, за уточненою інформацією, загинула 65-річна жінка. Відомо про двох поранених.


