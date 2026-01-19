Посадовця навчального центру ТрО викрили на хабарі за ненаправлення військового на фронт

В Одеській області викрили посадовця навчального центру територіальної оборони, який за гроші обіцяв сприяння в уникненні направлення військовослужбовця до зони бойових дій. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито посадовця одного з навчальних центрів територіальної оборони, який за грошову винагороду пообіцяв сприяння в уникненні направлення військовослужбовця до зони бойових дій.

За даними слідства, у листопаді 2025 року заступник командира з психологічної підтримки персоналу дізнався про проблеми зі здоров’ям у підлеглого військовослужбовця. Під час телефонної розмови він повідомив родичці військового про можливе направлення його для проходження служби в зоні бойових дій та запропонував за 4 000 доларів США вплинути на командира частини.

Йшлося про забезпечення направлення військовослужбовця на проходження військово-лікарської комісії до медичного закладу Південного регіону. За версією слідства, такі дії могли надалі сприяти ухиленню від проходження військової служби, зокрема шляхом самовільного залишення лікувального закладу. При цьому посадовець наголосив, що у разі відмови від передачі коштів військового буде направлено для виконання завдань у зону бойових дій.

Хабар за уникнення зони бойових дій: суд арештував посадовця навчального центру ТрО / Фото: Прокуратура

Родичка військовослужбовця звернулася до правоохоронних органів та надалі діяла під їх контролем. У січні 2026 року підозрюваний одержав обумовлену суму неправомірної вигоди, після чого його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків у транспортному засобі затриманого грошові кошти було виявлено та вилучено. Посадовцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн 664 тис. гривень.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють підрозділи Територіального управління ДБР у місті Миколаєві з дислокацією в Одесі.