СБУ знешкодила банду, яка пропонувала «ухилянтам» виїхати до Росії

Служба безпеки провела масштабну спецоперацію з ліквідації нових каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

У ході слідчо-оперативних дій у декількох областях України нейтралізовано міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальні «трафіки».

Зловмисники пропонували потенційним призовникам приховано виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ.

Ціна питання» становила від 2,5 до 8 тис. дол. з клієнта, залежно від напрямку руху. За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі «керченським мостом» до РФ.

Для цього налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ.

Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний «прохід» ухилянтів через російський кордон.

Для комунікації з представником ворожої спецслужби використовували анонімні месенджери.

Ще один «маршрут», який пропонували фігуранти, пролягав через прикордонні райони Сумської області. Для незаконного переправлення призовників планували використовувати «обхідні» шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

Ще один канал нелегальної міграції проходив через західні регіони України. Щоб його реалізувати, зловмисники обіцяли оформити своїх клієнтів як водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.

Співробітники СБУ задокументували факт злочинних дій, у тому числі передачу зловмисникам грошей за приховане вивезення до Євросоюзу двох ухилянтів.

Під час понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності, зокрема мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з ворогом.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.