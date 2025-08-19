СБУ завдала удару по російських складах на важливій залізничній гілці на Луганщині

Служба безпеки України атакувала далекобійними дронами два склади боєприпасів окупантів у Білокуракиному на Луганщині. Унаслідок ударів сталася серія вибухів і масштабна пожежа, яку зафіксували міжнародні моніторингові системи.

Про це повідомили в СБУ.

У ніч на 19 серпня дрони СБУ атакували два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині.

“Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок”, — розповіли в СБУ.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.