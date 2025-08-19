        Суспільство

        СБУ завдала удару по російських складах на важливій залізничній гілці на Луганщині

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2025 21:50
        Український ударний дрон "Лютий" / Фото: CNN
        Український ударний дрон "Лютий" / Фото: CNN

        Служба безпеки України атакувала далекобійними дронами два склади боєприпасів окупантів у Білокуракиному на Луганщині. Унаслідок ударів сталася серія вибухів і масштабна пожежа, яку зафіксували міжнародні моніторингові системи.

        Про це повідомили в СБУ.

        У ніч на 19 серпня дрони СБУ атакували два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині.

        “Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок”, — розповіли в СБУ.

        За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

        Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

        Вибухи на російських складах на Луганщині / Фото: Українська Правда

